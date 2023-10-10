تيتي مدرباً جديداً لفلامنغو البرازيلي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي فلامنغو عن تعيين أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، المدرب السابق لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم بين عامي 2016 و2022، مدرباً جديداً للفريق.



ووقع تيتي، البالغ من العمر 62 عاماً، عقداً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، ليخلف بذلك في المنصب الأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي أقيل في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.



وكان تيتي لم يوقع لأي جهة منذ مغادرته منتخب البرازيل عقب مونديال قطر 2022.



كما سبق لتيتي، الذي يعد واحداً من المدربين الأكثر تقديرا في البرازيل، أن قاد "الكناري" في مونديال روسيا 2018.

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لكنه لم ينجح في قيادة البرازيل في كلتا النسختين للقب المونديالي السادس، حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي أمام كل من بلجيكا وكرواتيا على الترتيب.



وتوج تيتي مع البرازيل بكوبا أمريكا 2019 وخسر نهائي البطولة القارية في 2021 أمام الأرجنتين على إستاد ماراكانا.



وعلى مستوى الأندية سبق له تدريب كورينثيانز الذي توج معه بالدوري البرازيلي مرتين في 2011 و2015 وكأس ليبرتادوريس في 2012 ومونديال الأندية في 2012 وكأس ريكوبا سودأمريكانا في 2013.



كما توج بألقاب مع غريميو وإنترناسيونال.



ولم يدرب تيتي مطلقاً في كرة القدم الأوروبية لكنه سبق له العمل خارج البرازيل في العين والوحدة الإماراتيين.

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