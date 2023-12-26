تين هاج: علينا القيام بأشياء مختلفة.. ولا أشعر بخيبة الأمل

الوكيل الإخباري - طالب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه بأمر ضروري قبل مواجهة أستون فيلا اليوم الثلاثاء، عقب الخسارة في الجولة الأخيرة أمام وست هام.



وعلق تين هاج على مؤشرات عدم عزم يونايتد تجديد عقد أنتوني مارسيال في نهاية الموسم وإمكانية بيعه في يناير/كانون الثاني المقبل.



وعن ذلك قال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي: "عندما تتوفر لدينا أخبار سنعلن عنها أما بالنظر إلى حالته (مارسيال) الحالية فلا تزال غير جيدة".



وتطرق إلى رسالته لجماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة أستون فيلا: "أولا أنا على يقين بشعورهم بالإحباط وعلينا إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح".



وتابع: "علينا القيام بأشياء مختلفة نحن نقدر دعمهم لنا، حتى في الانتكاسات التي عانينا منها خلال الموسم تواجدوا دائما خلفنا".



وأضاف: "في كل مباراة على اللاعبين النهوض وتحمل المسؤولية، ويجب علي أن أتحملها... ننتظر لحظات من اللاعبين الكبار وما هو أكثر من ذلك".



واستطرد: "لكن حتى بالنظر للاعبين الشباب فإذا كنت جيدا بما يكفي فأنت كبير بما يكفي بصرف النظر عن العمر، وعلينا العمل معا".



وزاد: "لا أشعر بخيبة الأمل من سلوك اللاعبين، لكن بالطبع نعرف جميعا ما هي معايير مانشستر يونايتد. يجب أن نفوز كفريق وبالتالي علينا تحمل المسؤولية الجماعية".



وشدد: "على كل لاعب أن يساهم بنسبة 100% في تحمل تلك المسؤولية".



وعما يحتاج مانشستر يونايتد القيام به بشكل مختلف أمام أستون فيلا مقارنة بمباراة وست هام الأخيرة، صرح: "علينا فهم أهمية الهدف الأول عند السيطرة على المباريات".



وشرح: "لكن أستون فيلا فريق مختلف ويمر بمستوى جيد ويملك فريقا مميزا، وعندما نخلق الفرص يجب علينا استغلالها إذا أردنا الفوز بالمباريات عدا ذلك لن ننتصر".



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