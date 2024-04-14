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الأحد، 14-04-2024 02:23 م

تين هاج يرفض الرد على سؤال مخيف

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الوكيل الإخباري - رفض الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الرد على سؤال حول كون الموسم الحالي هو الأسوأ لفريقه، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تواصل النتائج الباهتة، والتعادل مع بورنموث (2-2) السبت.

ولم يسبق لمانشستر يونايتد إنهاء الموسم، في مركز أسوأ من مركزه الحالي، منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992.

وقال تين هاج، لدى خروجه من المؤتمر الصحفي للمباراة، عند سؤاله عن إمكانية إنهاء الموسم في مرتبة أدنى من المركز السابع: "ليس لدي رد على هذا السؤال".

وأضاف: "هذا الأمر ليس مهما في الوقت الراهن".

ولدى سؤاله عما إذا كان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، قد تجاوز فريقه، أجاب المدرب الهولندي: "لا لم أقل ذلك.. نبذل ما في وسعنا، لكني واقعي.. لذا عندما تتواجد عناصر الفريق بأكمله، سأقول إنني أؤمن بفرصتنا".

وأردف: "لكننا نواصل القتال باللاعبين المتاحين، والإمكانات العالية واضحة".

وختم تين هاج: "لكن اللاعببن الشباب يرتكبون أخطاء أيضا.. لقد أثبتوا قدرتهم على المنافسة مع أفضل الفرق، في أعلى المستويات، لكن ينبغي فعل ذلك بشكل مستمر.. هناك دائما الخطوة التالية للاعبين الشباب".

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