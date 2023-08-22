الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 01:04 م

تييري هنري يبدأ تجربة تدريبية جديدة

82023229912681668388


الوكيل الإخباري - عين نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998، يوم الاثنين، مدربا لمنتخبي الشباب والأولمبي لبلاده.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هنري حظي بالإجماع من خلال موافقة جميع أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد الفرنسي بتعيينه خلفا لسيلفان ريبول. 

وتنافس على منصب مدرب منتخبي الشباب والأولمبي كل من صبري لموشي، وجوسلان غوفرنيك، وجوليان ستيفان قبل أن يقع الخيار على هنري.

وستكون المهمة الأبرز لهنري الذي عمل سابقا مدربا لنادي موناكو وإمباكت مونتريال الكندي ومساعدا لمدرب منتخب بلجيكا، إعداد المنتخب الأولمبي الفرنسي تحديدا لخوض غمار الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده صيف عام 2024.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023229515756238013 (1)

برشلونة يزف بشرى لتشافي

820232291553826226714 (1)

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

820232291158514999630

ساكا يدخل تاريخ نادي أرسنال

82023229639440238279

النصر السعودي يضم زميل رونالدو في البرتغال بصفقة ضخمة

8202322902205449075

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

64e3882c42360428e9022d2a

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

أخبار متعلقة
7202325111616245441477

الهلال يجهز خطة لإقناع نجم برشلونة

72023251245499285915

ترامب يسأل عن حبيب

7202324112041961546434

إصدار جدول مباريات دور الـ8 لدوري الدرجة الثالثة

7202324111537871250553 (1)

برشلونة يبيع لاعبه المغربي

7202324104910233490503 (1)

ريال مدريد يستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد

7202324103052146770773

باريس يوافق على عرض الهلال.. ورد قاطع من مبابي