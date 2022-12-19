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الإثنين، 19-12-2022 03:30 م

ثلاثي المغرب يزين التشكيلة المثالية للمونديال

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الوكيل الإخباري - دخل 3 لاعبين عرب ضمن اختيارات صحيفة "ليكيب" الفرنسية، لأفضل تشكيلة في كأس العالم 2022.

وتغلب راقصو التانجو في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل (3-3)، على ملعب لوسيل.

ومنحت "ليكيب" أيضًا تقييمًا لكل لاعب دخل التشكيلة المثالية للمونديال بناء على مستواه في المباريات.

وجاءت التشكيلة كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا - 6.57).

الدفاع: أكونيا (الأرجنتين - 6.25) - جفاردول (كرواتيا - 6.43) - رومان سايس (المغرب - 6.60) - أشرف حكيمي (المغرب - 6).

الوسط: إنزو فيرنانديز (الأرجنتين - 6.40) - سفيان أمرابط (المغرب - 6.29) - لوكا مودريتش (كرواتيا - 6.29).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا - 7.17) - ليونيل ميسي (الأرجنتين - 6.71) - بوكايو ساكا (إنجلترا - 6.50).

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