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الثلاثاء، 06-02-2024 03:40 م

ثلاثي عربي في تشكيل ربع نهائي كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - ضمت التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا بكرة القدم، 3 لاعبين عرب وهم: عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم.

وجاءت التشكيلة، التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية على منصة "إكس" الأحد، كالتالي:

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حراسة المرمى: مشعل برشم "قطر".

الدفاع: سيل يونج "كوريا الجنوبية"، لوكاس مينديز "قطر"، عبد الله نصيب "الأردن".

الوسط: محمد محبي "إيران"، هيديماسا موريتا "اليابان"، علي رضا جهانبخهاش "إيران"، أوديلجون حمروبيكوف "أوزبكستان".

الهجوم: كريج جودوين "أستراليا"، سردار آزمون "إيران"، هيونغ مين سون "كوريا الجنوبية".

يذكر أن منتخب الأردن سيلاقي كوريا الجنوبية، بينما تلعب قطر مع إيران، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

 

 

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