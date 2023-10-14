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السبت، 14-10-2023 10:41 ص

ثنائية مبابي في هولندا تقود فرنسا إلى يورو 2024

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الوكيل الإخباري - تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل، بتغلبه على مضيفه الهولندي 2 - 1 يوم الجمعة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، والتي شهدت فوز اليونان على إيرلندا 2 - صفر.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل كويليندشي هارتمان هدف المنتخب الهولندي في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله بشكل رسمي لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الهولندي عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الإيرلندي بهدفين نظيفين أحرزهما جيورجيوس جياكوماكيس وجيورجيوس ماسوراس في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليقترب من التأهل لليورو، فيما توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عن ثلاث نقاط في المركز الرابع.

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