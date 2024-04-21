الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

توقيف محاسب اختلس 93 ألفًا في إربد

الأسد يؤكد ثقته في انتصار روسيا بالنزاع في أوكرانيا

وزير الخارجية التركي : جهودنا ستستمر حتى إقامة دولة فلسطينية

الملك يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية بموقع مسغاف عام

الحكومة: استقرار أسعار 64 سلعة أساسية وانخفاض 23 سلعة أخرى

الملك يتابع تمرين سواعد النشامى لمديرية الدفاع المدني

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا من 0.2% إلى 4%

عقل يرجح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 1-2% للشهر المقبل

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الأحد، 21-04-2024 03:31 م

ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل

4202421105927132693154 (2)


الوكيل الإخباري - تغلب إنتر ميامي على ضيفه ناشفيل بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، مساء السبت.

الضيوف تقدموا مبكرا عبر هدف عكسي من فرانكو نيغري في الدقيقة الثانية، لكن إنتر ميامي عادل النتيجة بعد 9 دقائق فقط عبر نجمه ليونيل ميسي.

وعاد الدولي الأرجنتيني ليصنع الهدف الثاني من ركلة ركنية سجلها زميله سيرخيو بوسكيتس في الدقيقة 39، وذلك قبل أن يؤمن ميسي النقاط الثلاث بتسجيل الهدف الثالث من نقطة الجزاء عند الدقيقة 81، محرزا هدفه السابع خلال 6 مباريات بالدوري الأميركي.

الفوز صعد بإنتر ميامي إلى صدارة ترتيب المنطقة الشرقية قبل مباراة نيويورك ريد بولز في نفس اليوم برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد ناشفيل عند 7 نقاط في المركز 14.  

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420242114148982223802

مبابي وحكيمي يقودان قائمة باريس أمام ليون

4202421132142307492273 (1)

الأولمبي يسعى للتأهل من بوابة إندونيسيا

4202421131558650567026 (1)

انتصار نجتس ونيكس في الدور الفاصل ل NBA

420242110359967059211 (1)

رباعية باريس تدفع برشلونة لقرار مفاجئ

420242110222851604289

ريال مدريد يستضيف برشلونة في كلاسيكو تحديد مصير الدوري الإسباني

420242194751684608346

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
420247121014824331131

إنتر ميامي يسقط مجدداً بالدوري الأمريكي

32024240843351255185

في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينهار أمام نيويورك ريد بولز

32024240654382237539

هدف إندريك يمنح البرازيل الفوز على إنجلترا

3202423121633790741959

هل تقاطع روسيا أولمبياد باريس 2024 ؟

3202423121431743985734

الأرجنتين تهزم السلفادور بثلاثية

3202423121114584447469

تعرف على أجور لاعبين الدوري الإسباني