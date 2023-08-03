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الخميس، 03-08-2023 12:10 م

ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الديربي

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الوكيل الإخباري - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه منذ مغادرته لقارة أوروبا إلى إنتر ميامي الأمريكي، بتسجيله هدفين جديدين، قاد بهما فريقه للفوز في "ديربي" فلوريدا على أورلاندو، بنتيجة 3-1، في فورت لودردايل في دور ال 32 لمسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم.

ورفع ميسي المتوج بمونديال قطر العام الماضي رصيده منذ انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي لإنتر ميامي إلى 5 أهداف في 3 مباريات بقميص فريقه الجديد الذي حقق انتصاره الثالث تواليا في كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري الأمريكي.

ويواجه إنتر ميامي منافسه إف سي دالاس في تكساس في ثمن النهائي الأحد المقبل.

افتتح ميسي التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة التي تأخرت 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، بعد تمريرة من الفنلندي روبرت تايلور داخل منطقة الجزاء، فروض الكرة على صدره وسددها مباشرة في المرمى.

وأدرك أورلاندو التعادل بعدما تابع الأوروجوياني سيزار أراوخو من حدود منطقة الجزاء في الشباك تسديدة لزميله الكولومبي إيفان أنغولا صدها الحارس درايك كالندر (ق17).

واستعاد إنتر ميامي زمام المبادرة بفضل ركلة جزاء حصل عليها وترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح (ق51)، قبل أن يقدم الأخير تمريرة الهدف الثاني لميسي الذي تابعها على الطاير من مسافة قريبة (ق72).

وزج الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي بالوافد الجديد الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 64، بعدما وصل إلى فلوريدا أخيرا للانضمام إلى زميليه السابقين في برشلونة الإسباني النجم ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

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