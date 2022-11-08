ثنائي الوحدات يغيب أمام الرمثا

الوكيل الإخباري - يفتقد فريق الوحدات لجهود الثنائي زيد جابر وعمر مناصرة أمام الرمثا.



ويلتقي الفريقان على ستاد الحسن، غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن.



ويغيب عمر مناصرة بسبب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، فيما يتواصل غياب زيد جابر منذ فترة طويلة عن الفريق بسبب جرح في قدمه.



ويتطلع الوحدات والرمثا لتحقيق الفوز والتأهل للمشهد النهائي والتتويج باللقب، بعدما أخفقا في إحراز لقب بطولة دوري المحترفين، الذي ظفر به فريق الفيصلي.

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