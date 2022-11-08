الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

الملك يزور رفيق سلاح اصابه المرض

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

الثلاثاء، 08-11-2022 04:44 م

ثنائي الوحدات يغيب أمام الرمثا

1120228121236654894688


الوكيل الإخباري - يفتقد فريق الوحدات لجهود الثنائي زيد جابر وعمر مناصرة أمام الرمثا.

ويلتقي الفريقان على ستاد الحسن، غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن.

ويغيب عمر مناصرة بسبب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا، فيما يتواصل غياب زيد جابر منذ فترة طويلة عن الفريق بسبب جرح في قدمه.

ويتطلع الوحدات والرمثا لتحقيق الفوز والتأهل للمشهد النهائي والتتويج باللقب، بعدما أخفقا في إحراز لقب بطولة دوري المحترفين، الذي ظفر به فريق الفيصلي.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120228144554666079110

بنزيما يحصد جائزة جديدة في الليجا .. صورة

1120228125640352916494

الكشف عن أسماء المتنافسين لشراء ليفربول

1120228112345968423033

أبرزها برشلونة.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1120228121656482706963 (1)

لقطة الموسم للاعب ريال مدريد

1120228123624664023339

تعليق نشاطات الاتحاد الاردني لكرة اليد لمدة 3 ايام

1120228114439975810151

وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي كفرنجة عادل العطاري

أخبار متعلقة
10202213133252767127314

بيع كرة هدفي مارادونا التاريخيين في مزاد

102022131471549117997 (1)

انطلاق فعاليات ماراثون عمان الدولي الجمعة

10202213112513704093967

قمة الوحدات والفيصلي في بطولة الكأس دون جمهور غدا

1020221391217830127905

سيناريوهات تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

10202213101313592544443

نجم الفيصلي على رادار نادي إسباني

102022121186466269011 (1)

مواجهات مثيرة .. تعرّف على مواعيد دوري الأبطال الليلة