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الأحد، 02-06-2024 03:09 م

ثنائي عربي يحلم بمواجهة تاريخية ضد ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يحلم فريقان عربيان بمواجهة تاريخية ضد ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، قبل نهاية العام الجاري، في بطولة استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضمن الأهلي المصري، والعين الإماراتي، بطلا أفريقيا وآسيا على الترتيب، بجانب ريال مدريد، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا الظهور في النسخة الأولى لبطولة كأس إنتر كونتينتال.

وتكتمل الفرق المشاركة في هذه البطولة بعد تحديد بطل كونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية وبطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.


وبحسب النظام المعلن من "فيفا" في شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، فإن ريال مدريد سيلعب مباشرة اللقاء النهائي لبطولة إنتر كونتينتال يوم 18 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل على ملعب محايد.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أو العين المرحلة الأولى لهذه البطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتحسم القرعة مشاركة الأهلي أو العين في هذه المرحلة، على أن تقام مباراة المرحلة الأولى في مصر أو الإمارات.

وحال تأهل الأهلي أو العين، فمواجهة المرحلة الثانية ستكون عربية خالصة بين الفريقين في ربع النهائي.

وسبق أن لعب العين ضد ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية 2018 وخسر بنتيجة 1-4.

كما لعب الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية 2022 وخسر أيضًا بنتيجة 1-4.

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