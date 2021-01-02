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السبت، 02-01-2021 03:15 م

ثنائي ناري لخلافة محمد صلاح

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الوكيل الإخباري _ رشح ديتمار هامان لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب ألمانيا أن الدولي المصري محمد صلاح يجب عليه التفكير جدياً قبل إتخاذ قرار الرحيل عن قلعة الريدز.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها لموقع ستاديوم استرو قال هامان أنه يوجد إثنين من أفضل الاجنحة في العالم يُمكن لهم تعويض محمد صلاح في حالة رحيله عن الريدز.

وأضاف:" سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني لعب من قبل في أرسنال وبنفس المستوى الذي قدمه صلاح أثناء لعبه في بازل السويسري".

وأنهى:" كما يوجد كينجسلي كومان الذي تألق مع العملاق البافاري وساهم في حصول الفريق على الخماسية التاريخية لكن لا أعتقد أن أي منهما يرغب في الرحيل عن البايرن".


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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