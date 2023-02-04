جائزة جديدة لكريستيانو رونالدو

الوكيل الإخباري - منح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم جائزة “الاستحقاق الرياضي العالي” للنجم كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف نادي النصر.

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وخلال الحفل الرياضي السادس والعشرين الذي أقيم في كازينو إستوريل بالبرتغال، أعلن اتحاد كرة القدم البرتغالي منح هذه الجائزة لكريستيانو رونالدو، مناصفة مع الاتحاد البرتغالي للمبارزة.



وتهدف جائزة “The High Prestige Sports Merit” إلى تمييز الاتحادات والشخصيات في الحركة الرياضية، لمساهمتها غير العادية في الرياضة والبرتغال.



وهذا العام مُنحت هذه الجائزة لكريستيانو رونالدو والاتحاد البرتغالي للمبارزة، الذي يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه.



كما حصل خورخي براز، مدرب كرة الصالات، على جائزة أفضل مدرب لعام 2022. وكانت هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تكريم براز كمدرب عام.







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