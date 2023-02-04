السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

الامن العام : وفاة فتاة بحادث دهس مروع على طريق الزرقاء - المفرق

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

السبت، 04-02-2023 03:51 م

جائزة جديدة لكريستيانو رونالدو

220234124922252205510


الوكيل الإخباري - منح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم جائزة “الاستحقاق الرياضي العالي” للنجم كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف نادي النصر.

اضافة اعلان


وخلال الحفل الرياضي السادس والعشرين الذي أقيم في كازينو إستوريل بالبرتغال، أعلن اتحاد كرة القدم البرتغالي منح هذه الجائزة لكريستيانو رونالدو، مناصفة مع الاتحاد البرتغالي للمبارزة.

وتهدف جائزة “The High Prestige Sports Merit” إلى تمييز الاتحادات والشخصيات في الحركة الرياضية، لمساهمتها غير العادية في الرياضة والبرتغال.

وهذا العام مُنحت هذه الجائزة لكريستيانو رونالدو والاتحاد البرتغالي للمبارزة، الذي يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه.

كما حصل خورخي براز، مدرب كرة الصالات، على جائزة أفضل مدرب لعام 2022. وكانت هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تكريم براز كمدرب عام.

 



 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023416356566699389

3 اندية اردنية تحسم هوية الجهاز الفني

220234145720294763232

نوير يفتح النار على إدارة بايرن ميونيخ

220234151038351246926

خطوة جديدة في طريق تجديد عقد ميسي

220234155719785316155

قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وسياتل

220234144455745002521

أبرزهم أوناحي.. كم صفقة عربية شتوية في الدوري الفرنسي؟

22023412325589482969

قناة عراقية تعلن بث مباريات مونديال الأندية مجاناً

أخبار متعلقة
2202349659548604850

بعد هدفه الأول مع النصر.. رونالدو يغرد!

120232110710663308956

النصر يعلن الاستغناء عن فينسنت أبو بكر

12023920485734426253

النصر يغري نجم برشلونة لمزاملة رونالدو

1202399342607723775

عرض سعودي ضخم يلوح في الأفق لاستقدام ميسي

12023814130132486229

صور: رونالدو يقيم في أفخم جناح بأحد فنادق الرياض

12023791352799069784

شاهد.. رد فعل رونالدو على هدف النصر العالمي