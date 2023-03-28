جائزة جديدة لهالاند مع مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - حصل نجم مانشستر سيتي، النروجي إيرلينغ هالاند، على جائزة أفضل لاعب في شهر آذار، بعد تسجيله 9 أهداف خلال 4 مباريات مع مانشستر سيتي، خلال هذا الشهر.
وهي الجائزة الثالثة التي يحصل عليها هالاند، بعد شهري آب وأيلول الماضيين.
وقال مانشستر سيتي في بيان: "يتصدر صاحب الـ22 عاما قوائم التهديف في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "سجّل هالاند 28 هدفًا في 26 مباراة في الدوري، و10 أهداف في 6 مباريات في دوري الأبطال".
وهو الموسم الاول لهالاند مع مانشستر سيتي، بعدما انتقل إليه في الصيف الماضي، من بوروسيا دورتموند.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة