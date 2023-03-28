جائزة جديدة لهالاند مع مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - حصل نجم مانشستر سيتي، النروجي إيرلينغ هالاند، على جائزة أفضل لاعب في شهر آذار، بعد تسجيله 9 أهداف خلال 4 مباريات مع مانشستر سيتي، خلال هذا الشهر.



وهي الجائزة الثالثة التي يحصل عليها هالاند، بعد شهري آب وأيلول الماضيين.



وقال مانشستر سيتي في بيان: "يتصدر صاحب الـ22 عاما قوائم التهديف في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".



وأضاف: "سجّل هالاند 28 هدفًا في 26 مباراة في الدوري، و10 أهداف في 6 مباريات في دوري الأبطال".



وهو الموسم الاول لهالاند مع مانشستر سيتي، بعدما انتقل إليه في الصيف الماضي، من بوروسيا دورتموند.

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