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الثلاثاء، 28-03-2023 01:08 م

جائزة جديدة لهالاند مع مانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري - حصل نجم مانشستر سيتي، النروجي إيرلينغ هالاند، على جائزة أفضل لاعب في شهر آذار، بعد تسجيله 9 أهداف خلال 4 مباريات مع مانشستر سيتي، خلال هذا الشهر.

وهي الجائزة الثالثة التي يحصل عليها هالاند، بعد شهري آب وأيلول الماضيين.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "يتصدر صاحب الـ22 عاما قوائم التهديف في كل من الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "سجّل هالاند 28 هدفًا في 26 مباراة في الدوري، و10 أهداف في 6 مباريات في دوري الأبطال".

وهو الموسم الاول لهالاند مع مانشستر سيتي، بعدما انتقل إليه في الصيف الماضي، من بوروسيا دورتموند.

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