جائزة للتعمري من مونبلييه الفرنسي

الوكيل الإخباري - سلم نادي مونبلييه الفرنسي، لاعبه موسى التعمري جائزة لاعب الشهر عن آب (أغسطس) الماضي.



وجاء تسليم الجائزة، على هامش مباراة مونبلييه أمام فريق رين، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي شارك التعمري فيه في ربع الساعة الأخير، وانتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.



واستحق التعمري الجائزة، بعد تألقه في مباريات مونبلييه في الشهر الماضي، والتي شهدت تسجيل اللاعب لثلاثة أهداف.



وكان التعمري نافس، أيضا، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن الشهر الماضي، دون أن يظفر بها.

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