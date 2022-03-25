جاريث بيل ينفجر ويقرب ويلز من تحقيق الحلم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتأهل منتخب ويلز لنهائي مسار الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم "قطر 2022" وبات على بعد خطوة واحدة من الوصول للمونديال الأول بالوطن العربي، وذلك بفوزه على النمسا بهدفين لهدف .وكان نجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب ويلز جاريث بيل نجم المباراة التي أقيمت على ملعب كاريف سيتي بالعاصمة الويلزية كارديف، حيث سجل هدفي منتخب بلاده بالمواجهة، بالدقيقتين 25 و51.وسجل لاعب منتخب ويلز بن دافيز هدف النمسا الوحيد بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 64، إلا أنه لم يكن كافيا لعودة رفاق المدافع ديفيد ألابا للمباراة .وستنتظر ويلز الفائز من مباراة أوكرانيا وأسكتلندا، والتي تم تأجيلها بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تبحث ويلز عن الوصلول الأول لكأس العالم منذ عام 1958 .