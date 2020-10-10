السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 11:41 ص

جاسوس برشلونة وسيلة كومان لفك شفرة يوفنتوس

217324


الوكيل الإخباري _ يخطط الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، للاستعانة بلاعبه البوسني الجديد ميراليم بيانيتش، من أجل مده بالمعلومات اللازمة عن فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي وقع معه في مجموعة واحدة بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا.
اضافة اعلان

وتضم المجموعة السابعة فريقي اليوفي والبارسا، بالإضافة لدينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروشي المجري.

وخلال مقابلة مع قناة برشلونة التليفزيونية، قال كومان: "دوري الأبطال بطولة في غاية الأهمية، ونحن الأقوى في مجموعتنا نظريا، لكن يتحتم علينا إثبات ذلك".

وأضاف: "سنبدأ مشوارنا بملعبنا ضد فيرينتسفاروشي، وهي مباراة هامة، إذ سيتعين علينا قبلها تحليل المنافس والتحضير له جيدا".

وخص المدرب الهولندي فريق يوفنتوس بالذكر، قائلا: "إنهم يظهرون كل عام مدى قوتهم، لا سيما في ظل امتلاكهم لاعبين ذوي خبرات، ولاعب عظيم مثل (كريستيانو) رونالدو".

وأشار كومان إلى امتلاكه بيانيتش، الذي رحل عن اليوفي بنهاية الموسم الماضي، قائلا: "بإمكانه أن يمنحنا معلومات أكثر عن فريقه السابق".

ومن المقرر أن يحل الفريق الكتالوني ضيفا على اليوفي في ملعب أليانز يوم 28 أكتوبر/ تشرين أول الحالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.


كومان تطرق للحديث عن طريقته المفضلة مع برشلونة، بقوله: "بهذه المجموعة من اللاعبين، اللعب بطريقة (4-2-3-1) سيكون الخيار المثالي، فهذا النظام سيكون مثاليا للفريق".

وأكد مدرب البارسا أن فريقه ظهر بشكل جيد في أولى مبارياته هذا الموسم، خاصة أمام فياريال وسيلتا فيجو، فيما أشار إلى حتمية التحسن في جانب الضغط على المنافس، لا سيما بعد ظهور ضعف في هذا الصدد خلال مواجهة إشبيلية الأخيرة.

وأردف: "الدفاع يبدأ دائما من المهاجمين، فإذا قاموا بضغط جيد لن يكون هناك مشاكل عديدة بالنسبة للمدافعين، لذا فالجانب الدفاعي يعتمد على الفريق بأكمله".

وأعرب كومان عن سعادته بالقائمة الحالية التي يمتلكها، مضيفا: "حاولنا تعزيزها قدر الإمكان ونجحنا في بعض الجوانب، وأخرى لم يحالفنا الحظ، لكن الأمر متعلق أيضا بالوضع المالي للنادي، لذا ينبغي علينا قبول ذلك والعمل وفق هذا الأساس".

وأثنى مدرب برشلونة على الوافد البرتغالي الجديد فرانسيسكو ترينكاو، مشيرا إلى سرعة تأقلمه مع أسلوب الفريق وأفكاره، مما يؤهله لتحقيق نجاحات هائلة في المستقبل.

المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1595948

حماية من نوع خاص.. يوفنتوس يُقيد لاعبيه أمام كريستيانو رونالدو

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

127272

الهلال بصفقات كبرى .. أسماء مرعبة تواجه ميركاتو النصر الناري

1020201092525629273688

حرمان ريال مدريد من جماهيره على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

_114827416__114823381_suarez-1

سواريز: سأحتفل أمام هؤلاء إذا سجلت هدفا في برشلونة

20191204001403174

إصابة نجم منتخب تونس بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
13_775385519VP013_Juventus_v_P_RID

رسميا.. يوفنتوس يبرم صفقة كبيرة قبل ساعات من إقفال سوق الانتقالات

1020204123823302400727

هل يتم تخسير نابولي بشكل رسمي !؟

Juventus

خسارة يوفنتوس اليوم في هذه الحالة

fati-1-1200x675

عرش ميسي في قبضة الملك الجديد

156789

يوفنتوس مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب سواريز

90a8120ce09e68bb08fd1a97535a26d6

الكشف عن رقم القميص الذي سيرتديه موراتا مع يوفنتوس