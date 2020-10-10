جاسوس برشلونة وسيلة كومان لفك شفرة يوفنتوس

الوكيل الإخباري _
يخطط الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، للاستعانة بلاعبه البوسني الجديد ميراليم بيانيتش، من أجل مده بالمعلومات اللازمة عن فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي وقع معه في مجموعة واحدة بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا.اضافة اعلان
وتضم المجموعة السابعة فريقي اليوفي والبارسا، بالإضافة لدينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروشي المجري.
وخلال مقابلة مع قناة برشلونة التليفزيونية، قال كومان: "دوري الأبطال بطولة في غاية الأهمية، ونحن الأقوى في مجموعتنا نظريا، لكن يتحتم علينا إثبات ذلك".
وأضاف: "سنبدأ مشوارنا بملعبنا ضد فيرينتسفاروشي، وهي مباراة هامة، إذ سيتعين علينا قبلها تحليل المنافس والتحضير له جيدا".
وخص المدرب الهولندي فريق يوفنتوس بالذكر، قائلا: "إنهم يظهرون كل عام مدى قوتهم، لا سيما في ظل امتلاكهم لاعبين ذوي خبرات، ولاعب عظيم مثل (كريستيانو) رونالدو".
وأشار كومان إلى امتلاكه بيانيتش، الذي رحل عن اليوفي بنهاية الموسم الماضي، قائلا: "بإمكانه أن يمنحنا معلومات أكثر عن فريقه السابق".
ومن المقرر أن يحل الفريق الكتالوني ضيفا على اليوفي في ملعب أليانز يوم 28 أكتوبر/ تشرين أول الحالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
كومان تطرق للحديث عن طريقته المفضلة مع برشلونة، بقوله: "بهذه المجموعة من اللاعبين، اللعب بطريقة (4-2-3-1) سيكون الخيار المثالي، فهذا النظام سيكون مثاليا للفريق".
وأكد مدرب البارسا أن فريقه ظهر بشكل جيد في أولى مبارياته هذا الموسم، خاصة أمام فياريال وسيلتا فيجو، فيما أشار إلى حتمية التحسن في جانب الضغط على المنافس، لا سيما بعد ظهور ضعف في هذا الصدد خلال مواجهة إشبيلية الأخيرة.
وأردف: "الدفاع يبدأ دائما من المهاجمين، فإذا قاموا بضغط جيد لن يكون هناك مشاكل عديدة بالنسبة للمدافعين، لذا فالجانب الدفاعي يعتمد على الفريق بأكمله".
وأعرب كومان عن سعادته بالقائمة الحالية التي يمتلكها، مضيفا: "حاولنا تعزيزها قدر الإمكان ونجحنا في بعض الجوانب، وأخرى لم يحالفنا الحظ، لكن الأمر متعلق أيضا بالوضع المالي للنادي، لذا ينبغي علينا قبول ذلك والعمل وفق هذا الأساس".
وأثنى مدرب برشلونة على الوافد البرتغالي الجديد فرانسيسكو ترينكاو، مشيرا إلى سرعة تأقلمه مع أسلوب الفريق وأفكاره، مما يؤهله لتحقيق نجاحات هائلة في المستقبل.
المصدر : ملاعب
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