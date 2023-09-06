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الأربعاء، 06-09-2023 01:04 م

جافي يكشف حلمه الأكبر مع برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف بابلو جافي لاعب وسط برشلونة، الحلم الأكبر الذي يراوده دائما بخصوص النادي الكتالوني.

ويعتبر جافي أصغر في تاريخ برشلونة يخوض 100 مباراة مع الفريق الأول.

وقال جافي في تصريحات لشبكة "موفيستار+" الإسبانية: "آمل أن أبقى في برشلونة للأبد، لأنه نادي أحلامي".

وأضاف: "لقد كنت دائمًا، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، أرغب في البقاء في برشلونة. أنا سعيد، وآمل أن يكون النادي كذلك أيضًا".

وسبق أن أعلن برشلونة في سبتمبر/أيلول 2022، تمديد عقد بابلو جافي حتى صيف 2026.

وتعرض جافي لإصابة قوية خلال مباراة أوساسونا، التي انتهت بفوز فريقه 2-1، حيث سقط على أرض الملعب بعد كرة مشتركة مع روبن جارسيا، لاعب أوساسونا، في الدقيقة 50، وعانى من نزيف دموي من أذنه اليسرى.

ويتدرب جافي حاليا مع منتخب إسبانيا مرتديا واقي الرأس بسبب تلك الإصابة، استعدادا لمواجهة جورجيا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024".

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