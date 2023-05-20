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السبت، 20-05-2023 03:57 م

جافي يوجه رسالة لجماهير برشلونة

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الوكيل الإخباري - طمأن لاعب الوسط الإسباني جافي، جماهير برشلونة بشأن مستقبله، في ظل التكهنات المحيطة به مؤخرا، لا سيما منذ رفض تسجيله من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وقال جافي لقناة "موفي ستار": "أريد منكم جميعا الهدوء بشأن مستقبلي، لا تقلقوا، وتحلوا بالهدوء".

وأضاف: "حلمي الأكبر كان دائما التواجد في برشلونة.. هذا نادي أحلامي".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرا بأن صفقات البارسا المحتملة تهدد وضع الدولي الإسباني في كامب نو، بتحوله إلى لاعب بديل.

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