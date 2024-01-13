جالاجر يقود تشيلسي رغم تكهنات الرحيل

الوكيل الإخباري - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمواجهة فولهام مساء السبت، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيخوض كونور جالاجر اللقاء أساسيا، رغم تكهنات حول إمكانية رحيل إلى توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيتواجد في خط الوسط بجانب إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو.



وسيقود الألباني أرماندو بروخا هجوم تشيلسي رفقة كول بالمر ورحيم سترلينح، بينما يتواجد على دكة البدلاء "بن تشيلويل وكارني تشوكويميكا وميخايلو مودريك ونوني مادويكي".



وفيما يلي تشكيل تشيلسي:



"بيتروفيتش، جوستو، دوساسي، سيلفا، كولويل، كايسيدو، فرنانديز، جالاجر، بالمر، بروخا، سترلينج".



وجاء تشكيل فولهام كالآتي:



"لينو، تيتي، أدارابيو، ديوب، روبنسون، بالينيا، كارني، ويلسون، بيريرا، ويليان، خيمينيز".



ويسعى تشيلسي للفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والمنافسة على مقعد أوروبي، حيث يحتل المركز العاشر بـ28 نقطة، بينما يمتلك فولهام 24 نقطة في المركز الـ13.

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