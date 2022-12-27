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الثلاثاء، 27-12-2022 04:43 م

جالتيه: مبابي خالف قراري.. وهذا موعد عودة ميسي

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الوكيل الإخباري -  أعلن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، موعد انتظام ليونيل ميسي في التدريبات، بعد تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب الارجنتين .

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وصرح جالتيه عبر قناة ناديه، بأن الجهاز الفني قرر منح كل اللاعبين الذين شاركوا في المونديال راحة سلبية تتراوح بين 10 و12 يوما، ليتعافوا بدنيا وذهنيا.

وأضاف: "لكن أشرف حكيمي وكيليان مبابي أرادا العودة مبكرا للتدريبات، وذلك بعدما قدما أداء مذهلا مع فرنسا والمغرب في كأس العالم، أما باقي اللاعبين فعادوا في المواعيد المحددة".

واستدرك: "أما ميسي فقد عاد إلى الأرجنتين للاحتفال بكأس العالم في مسقط رأسه، وراعينا البعد الجغرافي، وطول رحلة السفر، لذا من المقرر أن يعود إلى باريس في الأول من يناير، وسيشارك في التدريبات يوم 2 أو 3 ليكون جاهزا للمباريات في غضون أسبوعين".

وأكد جالتيه في مؤتمر صحفي، أن الثنائي الإسباني سولير وسارابيا، والثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس، مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، جاهزون لمباراة ستراسبورج، غدا الأربعاء، ضمن الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وختم تصريحاته في هذا الشأن: "لا أرى أي مجازفة، لقد حصل اللاعبون على الراحة المطلوبة للتعافي بدنيا وذهنيا، كما شاركوا في التدريبات خلال الأيام الماضية".

 

 

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