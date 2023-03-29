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الأربعاء، 29-03-2023 11:22 ص

جالتيه مطلوب في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - بات كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، مرشحا لقيادة أحد الفرق الإنجليزية في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة (إيفينيج ستاندرد) البريطانية أن جالتيه دخل قائمة المرشحين للعمل مديرا فنيا لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.
 
وأضافت أن توتنهام أقال مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، يوم الأحد الماضي، وكان يطمع في التعاقد مع توماس توخيل الذي انتقل لتدريب بايرن ميونخ بعد إقالة جوليان ناجلسمان بشكل مفاجئ.
 
وأشارت أيضا إلى أن ناجلسمان يحظى باهتمام من مسؤولي النادي اللندني، إلا أن المدرب الألماني البالغ من العمر 35 عاما، يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت أن ناجلسمان يترقب في الصيف المقبل أندية أخرى تبحث عن مدير فني جديد مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
 
وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها: "بخلاف جالتيه وناجلسمان، هناك أسماء أخرى على طاولة مسؤولي توتنهام مثل بوكيتينو ولويس إنريكي، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون".

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