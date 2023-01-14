السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 04:44 م

جالتيه يعلن أول الراحلين عن باريس في 2023

1202314154819571662012 (1)


الوكيل الإخباري -  أعلن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة رين في الدوري الفرنسي "بابلو سارابيا لاعب مميز للغاية، ولكنه ليس سعيدا معنا بسبب قلة مشاركاته، ولا فائدة من إبقاء اللاعبين غير السعداء في صفوف الفريق".

أضاف "لا يمكن إجبار لاعب على البقاء معنا عكس رغبته، والآن لديه فرصة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمور لم تتم بعد، ولكن هناك مفاوضات جارية، وأتمنى له التوفيق".

ويستعد سارابيا للانتقال إلى صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي بناء على رغبة المدرب الإسباني، جولين لوبيتيجي.


يذكر أن بابلو سارابيا قضى الموسم الماضي معارا إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مجددا لصفوف الفريق الباريسي، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبسؤاله عن إمكانية تعويض سارابيا بلاعب آخر في ميركاتو الشتاء، رد جالتيه "رحيل لاعب لا يعني تقليص قائمة الفريق، وإذا غادر لاعب، فإن سوق الانتقالات مفتوحة، نناقش الأمر مع رئيس النادي والمستشار الرياضي".

واستدرك مدرب باريس سان جيرمان في ختام تصريحاته "لكن لن نتعاقد مع لاعب جديد لمجرد تعويض لاعب غادر الفريق، لأنه يجب أيضا منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة معنا".

وأتم جالتيه تصريحاته في هذا الشهر "أعتقد أن الأشهر الستة الأولى من الموسم الجاري كانت رائعة، قدم الفريق عروضا مميزة، ولم نخسر إلا مباراة واحدة أمام لانس مع بداية العام الجاري"

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202314161139917463641

فيفا يفتح تحقيقاً مع الأرجنتين في أحداث حفل توزيع جوائز نهائي كأس العالم

120231413465741262655

الثلاثي المرعب يقود سان جيرمان في اختبار عصيب

1202314143045423420578

النصر السعودي يتراجع عن رحيل فينسنت أبو بكر لصفوف بشكتاش التركي

120231413107717406480

برايتون يستبعد تروسار من مواجهة ليفربول لأسباب تأديبية

1202314123320423032010

برنامج مباريات نصف نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

1202314113345266173217

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
120231193129963505487

حكيمي: لن أنسى استقبال الجماهير في مسقط رأس أمي

1202310163247836539438 (1)

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي

1202310101851233733825

250 مليون يورو وراء سفر مبابي إلى أمريكا

12023109110347481063

آل الشيخ يكشف عن قميص نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

120234132433427339908

سان جيرمان يؤجل الرد على طلب ميلان

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022