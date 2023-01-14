جالتيه يعلن أول الراحلين عن باريس في 2023

الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



قال جالتيه في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة رين في الدوري الفرنسي "بابلو سارابيا لاعب مميز للغاية، ولكنه ليس سعيدا معنا بسبب قلة مشاركاته، ولا فائدة من إبقاء اللاعبين غير السعداء في صفوف الفريق".



أضاف "لا يمكن إجبار لاعب على البقاء معنا عكس رغبته، والآن لديه فرصة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمور لم تتم بعد، ولكن هناك مفاوضات جارية، وأتمنى له التوفيق".



ويستعد سارابيا للانتقال إلى صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي بناء على رغبة المدرب الإسباني، جولين لوبيتيجي.





يذكر أن بابلو سارابيا قضى الموسم الماضي معارا إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مجددا لصفوف الفريق الباريسي، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وبسؤاله عن إمكانية تعويض سارابيا بلاعب آخر في ميركاتو الشتاء، رد جالتيه "رحيل لاعب لا يعني تقليص قائمة الفريق، وإذا غادر لاعب، فإن سوق الانتقالات مفتوحة، نناقش الأمر مع رئيس النادي والمستشار الرياضي".



واستدرك مدرب باريس سان جيرمان في ختام تصريحاته "لكن لن نتعاقد مع لاعب جديد لمجرد تعويض لاعب غادر الفريق، لأنه يجب أيضا منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة معنا".



وأتم جالتيه تصريحاته في هذا الشهر "أعتقد أن الأشهر الستة الأولى من الموسم الجاري كانت رائعة، قدم الفريق عروضا مميزة، ولم نخسر إلا مباراة واحدة أمام لانس مع بداية العام الجاري"

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