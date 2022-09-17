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السبت، 17-09-2022 04:59 م

جالتيه يعلن قائمة باريس لموقعة ليون

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الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة أولمبيك ليون، غدا الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

واختار جالتيه 21 لاعبا لقائمة المباراة، وهم:

نافاس، حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، فابيان رويز، نيمار جونيور، بيرنات، دانيلو، سيرجيو ريكو، فيتينيا، سارابيا، نونو مينديس، موكيلي، سولير، ميسي، بيتشيبو، زايري إيمري، إيكيتيكي، ودوناروما.

في المقابل، يغيب الثنائي برسنيل كيمبيمبي وريناتو سانشيز بسبب الإصابة.

ويتصدر بي إس جي قمة الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة متساويا مع فريقي أولمبيك مارسيليا ولوريان.

أما أولمبيك ليون يحل خامسا في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل مقابل خسارتين.

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