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الثلاثاء، 15-08-2023 04:45 م

جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023 / 2024.

ويقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن CFI، بمشاركة 20 فريقا (أندية الدرجة الثانية 16 فريقا، وفريقا صما وأم القطين الصاعدان إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، إضافة إلى الطرة وكفرسوم صاحبي الترتيب الحادي عشر والثاني عشر من دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي).

وتقام مباريات هذا الدور خلال الفترة 23 - 30 آب الحالي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة، على أن تتأهل الفرق الـ10 إلى دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI، الذي يقام بمشاركة أندية المحترفين، والفرق المتبقية من دوري الدرجة الأولى.

وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة لتصبح (كأس الأردن - CFI).

يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداء من موسم 2023 / 2024.

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