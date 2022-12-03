جدول مباريات دور الـ16 لمونديال قطر.. المواعيد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات دور السادس عشر لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.



وفي ما يلي جدول مباريات دور الـ16 لمونديال قطر 2022:



يوم السبت 3 ديسمبر 2022:



هولندا x الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة (6:00) بتوقيت الاردن



الأرجنتين x أستراليا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن .



يوم الأحد 4 ديسمبر 2022:



فرنسا x بولندا – الساعة (6:00) بتوقيت الاردن



إنجلترا x السنغال – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن .



يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022:



اليابان x كرواتيا – الساعة (6:00) بتوقيت الاردن



البرازيل x كوريا الجنوبية – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن.



يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:



المغرب x إسبانيا – الساعة (6:00) بتوقيت الاردن



البرتغال x سويسرا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن.



وتمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباريات مونديال قطر على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها، إضافة إلى وقنوات الكاس الرياضية التابعة لـ"بي إن سبورت" أيضا.



- قناة "Match TV" الروسية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

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