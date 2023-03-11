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السبت، 11-03-2023 01:23 م

جراحة ناجحة للبرازيلي نيمار في الدوحة

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الوكيل الإخباري - أجرى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، جراحة ناجحة في الكاحل بمستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان النجم البرازيلي قد وصل إلى الدوحة في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، من أجل الخضوع لعملية جراحية.

وقال المستشفى في بيان صحافي: "أشرف على العملية في مستشفى سبيتار، كل من البروفيسور الجراح بيتر دهوج المدير الطبي لمستشفى سبيتار، وجراح الكاحل الشهير بيآر جيمس كالدر من عيادة فورتيوس لندن و الجراح وطبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار".

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وأضاف البيان: "سار التدخل الجراحي على مستوى الكاحل بشكل جيد، حيث تكللت العملية الجراحية بنجاح، مما سيجنب اللاعب خطر المعاناة من تكرار الإصابة، كما سيخضع اللاعب حالياً لفترة من الراحة والنقاهة للتعافي من العملية".


الجدير بالذكر ، أن سبيتار تعد الشريك الطبي الرسمي لفريق باريس سان جيرمان.
وكان النادي الفرنسي قد أعلن في وقت سابق غياب اللاعب البرازيلي حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

 


 

ملاعب 

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