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الأحد، 22-10-2023 04:07 م

جريزمان: هدفي ضربة حظ

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الوكيل الإخباري - أكد أنطوان جريزمان الذي سجل ثلاثية ليقود فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على سيلتا فيجو (3-0) بالدوري الإسباني، أنه كان يريد أن يلعب عرضية لزميله ألفارو موراتا، حين سجل الهدف الثاني، لا التسديد على المرمى.

وجاءت ثلاثية النجم الفرنسي في الدقائق 29 (ركلة جزاء) و64 و70، على ملعب بالايدوس.

وقال جريزمان في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت: "حاولت إرسال عرضية (وليس التسجيل)"

وأضاف: "كنا نعرف مدى حاجتهم إلى النقاط الثلاث، لكننا احتجنا إليها أيضا. إنه انتصار كبير وفي مصلحتنا. ثقة الفريق ازدادت".

وتابع: "شقت علينا أيضا صناعة الفرص وضرب الخطوط بالتمريرات الأمامية، لكن حين لعبوا منقوصين صارت الأمور أسهل".

وختم: "ضغطوا علينا في نهاية الشوط الأول، لكن صارت الأمور أهدأ في الشوط الثاني".

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