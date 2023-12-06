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الأربعاء، 06-12-2023 02:30 م

جلاد برشلونة يقترب من بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير صحفي ألماني أن بايرن ميونخ بات قريبا للغاية من إبرام صفقة مفاجئة من الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة "سكاي ألمانيا" عن اقتراب البافاري من التعاقد مع بريان زاراجوزا جناح غرناطة بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت، نقلًا عن برنامج "الشيرنجيتو" إلى أن بايرن ميونخ قرر دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه، والبالغ 15 مليون يورو.

وبحسب مصادر داخل غرناطة، فإن بايرن ميونخ سيضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكنه سيظل مع الفريق الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

ودخل بطل ألمانيا في محادثات مكثفة مع غرناطة منذ فترة طويلة، وهو ما أسفر في النهاية عن اقتراب بايرن من ضم اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما.

وسجل الجناح الأيسر، ظهوره الدولي الأول مع منتخب إسبانيا في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعدما جذب الأنظار إليه، خاصة خلال مواجهة برشلونة في الليجا، والتي سجل خلالها هدفين.

وخاض بريان زاراجوزا 51 مباراة بقميص غرناطة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

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