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الثلاثاء، 25-05-2021 04:58 م

جمال أبو عابد : سيطرنا مجددا ،، وتحية للأمعري وبلاطة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

أكد المدير الفني لفريق السلط جمال أبو عابد أن فريقه كرر سيناريو مبارة المحرق البحريني في مواجهة الأنصار اللبناني، حيث سيطر على الكرة في معظم فترات اللقاء، مؤكدا أن المواجهة شهدت شدا وتكتيكا عاليا.
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وتابع أبو عابد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء : " الفريق اللبناني كان يبحث عن التعادل، كونه حقق الفوز في المباراة الأولى ، بينما كنا نريد تقديم الانتصار وتمكن اللاعبين من تقديم المطلوب منهم ".

 

وأشاد المدرب الوطني بفريقي الأمعري وبلاطة، خصوصا وأنهما تمكنا من القدوم للأردن والمشاركة في البطولة رغم العدوان الصهيوني الغاشم، وهذا لوحده انتصار على حد وصفه، مؤكدا على أن مستوى فريق بلاطة عالي جدا ويجب اللعب أمامهم بانضباط وروح عالية لتحقيق الفوز .

 

وكان السلط قد تغلب في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي على فريق الأنصار بهدفين لهدفين.

 

 




 

 


 

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