جمال اللحام لملاعب : مسيرتي مختلفة ،، وهذه مميزات المدرب الشاب

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقال المدرب الوطني جمال اللحام أن مسيرته التدريبية كانت مختلفة، حيث أنه لم يمارس كرة القدم بشكل احترافي، بل قرر دخول عالم التدريب من عمر صغير، حيث استهل مشواره بالفئات العمرية الصغيرة وعدد من الأكاديميات المغمورة وصولا لفرصة العمل بالاتحاد الأردني لكرة القدم كمتدرب متطوع في الاكاديمية .وتابع اللحام في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية : عملت بعد ذلك كمحلل أداء للمنتخب الأولمبي، ومنه انتقلت لرحلة تدريب الأندية وصولا لنادي " 6 يارد "، مؤكدا أهمية وجود المدرب الشاب وهي ظاهرة باتت منتشرة عالميا وعلى المستويات الكبيرة، خصوصا وأن المدرب الصغير بالعمر يعطيه فرصة لرؤية الكرة بالطريقة الحديثة ويكون أقرب للاعبين، وإن كان الأمر يحمل مغامرة بسبب أهمية الخبرة أيضا " .وأضاف المدرب : " المدربين بالوقت الحالي أقرب للاعبين، الأمر لم يعد بنفس الحزم الذي كان سائدا في السابق" ، قبل أن يتطرق لمقارنة بين كرة الرجال والسيدات موضحا أن الشباب يمتلكون فترات أطول من الإحتكاك ولكن في السنوات المقبلة قد يتغير الأمر نظرا للتطور الكبير على الفئات العمرية للكرة النسوية .وحول العمل في نادي الاتحاد " 6 يارد " سابقا ، قال " نحاول العمل بمنظومة احترافية والخروج عن إطار العمل المحلي، ندرس النماذج الأوروبية ونحاول الاستفادة منها، وخلق عامل الاستقرار الغائب عن أنديتنا النسوية المحلية، طموحنا عالي وهدفنا الأول تحقيق انجازات محلية كمرحلة أولى ".