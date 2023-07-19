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الأربعاء، 19-07-2023 11:03 ص

جماهير الأهلي للسوري عمر السومة: انتهت الحكاية!

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الوكيل الإخباري -  ودعت جماهير نادي الأهلي لاعبه السوري الهداف عمر السومة، وذلك بعد أن تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي، بقرار من الجهاز الفني.

وكان السومة عاد للأهلي بعد نهاية الموسم الماضي من نادي العربي القطري الذي لعب معه موسما واحدا على سبيل الإعارة.

وأعرب جمهور نادي الأهلي عن امتنانه لهداف الفريق عمر السومة، بعد الإعلان عن إبعاده من المعسكر الخارجي، بـ"هاشتاغ" بعنوان "#شكرا_عمر _السومة"، وكتبوا تحته الكثير من الـ"تغريدات"، منها: كتب حساب بيت الأهلي على موقع "تويتر":"انتهت الحكاية.. العقيد حفر اسمه في تاريخ الأهلي من ذهب وبات من الصعب علينا نسيانه".

وغرد رامي الحامدي: "قالوا توادع قلت يا صعب الوداع

‏وشلون أوادع من معه قلبي وديع

‏قلبي معه والسر من فرقاه ضاع

‏صحيح من يفقد زمام أمره يضيع".

وكتب علي الحارثي: "ليست رواية من روايات شكسبير بل رواية رياضية سطرها التاريخ للتاريخي عمر السومة رضي من رضي وغضب من غضب"، وأضاف: "الأوفياء يشكرونك يا عمر على ما قدمته للأهلي.. يكفيك فخرا بأن تاريخ كرة القدم دون اسمك مع العظماء والعمر راح ولن يخفي عمر".

يذكر أن عمر السومة الملقب بـ"العقيد" بدأ مسيرته الكروية مع فريق الفتوة السوري، وبعدها انتقل إلى نادي القادسية الكويتي عام 2011، ولعب معه 3 سنوات، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي الأهلي، الذي قدم معه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، فقد دافع "العقيد" عن ألوان "الراقي" في 240 مباراة بكل المسابقات، وأحرز 193 هدفا، وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات، وتوج بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.

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