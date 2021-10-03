جماهير الرمثا والوحدات ،، زينة مدرجات الجولة الـ 19

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الوكيل الإخباري - أنس عشاظهرت مدرجات ستاد عمان الدولي وستاد الحسن بمظهر مبهج في مباراتي الوحدات والحسين إربد، والفيصلي مع الرمثا ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البطولة .وشغلت الجماهير مساحات واسعة للغاية من مدرجاتها في المبارتين لأول مرة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو الأمر الذي انعكس على الأجواء الحماسية بصورة كبيرة، علما أن غياب جماهير الحسين والفيصلي جاء بسبب أن المبارتين خارج ملعبهما.ويأتي الحضور الجماهيري الكبير بعد القرار الاتحادي بالسماح بحضور الجماهير بنسبة 50% من السعة الكلية للمدرجات، وذلك بعد أن كانت النسبة 30%، وذلك إثر تحسن الوضع الوبائي في المملكة وحاجة الأندية للمدخولات المادية .