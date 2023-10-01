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الأحد، 01-10-2023 04:30 م

جماهير الكويت الكويتي تنشر تحذيراً نارياً قبل مواجهة الوحدات - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم نادي الكويت الكويتي تحذيراً نارياً قبل المواجهة المرتقبة امام نادي الوحدات جاء فيه ( إقرأ على نفسك يا رحمن يا رحيم ) مشيرة الى الصفحة الرسمية لنادي الوحدات وذلك قبل ايام من المواجهة القوية التي سوف تجمع نادي الكويت الكويتي بنادي الوحدات ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي للموسم 2023-2024.

ويتطلع الوحدات للعودة بالنقاط الثلاث من الكويت والانفراد في صدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق الفوز في المواجهة الاولى أمام نادي أهلي حلب السوري بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي.

فيما يحتل نادي الكويت الكويتي المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل سلبي مع نادي الكهرباء العراقي .

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