جماهير الكويت الكويتي تنشر تحذيراً نارياً قبل مواجهة الوحدات - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم نادي الكويت الكويتي تحذيراً نارياً قبل المواجهة المرتقبة امام نادي الوحدات جاء فيه ( إقرأ على نفسك يا رحمن يا رحيم ) مشيرة الى الصفحة الرسمية لنادي الوحدات وذلك قبل ايام من المواجهة القوية التي سوف تجمع نادي الكويت الكويتي بنادي الوحدات ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي للموسم 2023-2024.



ويتطلع الوحدات للعودة بالنقاط الثلاث من الكويت والانفراد في صدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق الفوز في المواجهة الاولى أمام نادي أهلي حلب السوري بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي.



فيما يحتل نادي الكويت الكويتي المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل سلبي مع نادي الكهرباء العراقي .

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