جماهير النصر تحضر مفاجأة لكريستيانو رونالدو (صورة)

أنترو جمهور #النصر للأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراة ضمك القادمة .— محيط النصر (@M7EE66) October 18, 2023
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كما تم تداول أيضا صورة "تيفو" سيتم رفعها خلال المباراة، ستكون عبارة عن كلمة GOAT 7 في إشارة إلى النجم رونالدو، لإنجازاته العظيمة.
وواصل رونالدو التألق رفقة منتخب بلاده البرتغال في تصفيات يورو 2024، وذلك خلال مباراتي سلوفاكيا والبوسنة، عندما سجل 4 أهداف بواقع هدفين في كل مباراة، ليعزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البرتغال.
إضافة إلى ذلك واصل النجم البرتغالي بسجله المشرق في مسيرته الكروية بالوصول للمساهمة رقم 1101 في مسيرته سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات الدولية.
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