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الخميس، 19-10-2023 03:33 م

جماهير النصر تحضر مفاجأة لكريستيانو رونالدو (صورة)

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الوكيل الإخباري -  قررت جماهير نادي النصر التحضير لمفاجأة من أجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ضمك السبت المقبل، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.اضافة اعلان


وتداولت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"الإنترو" الذي يظهر فيه رونالدو وهو يرتدي زي شخصية "كابتن أمريكا" عليه شعار نادي النصر، وبجواره 200 إشارة إلى خوضه أكثر من 200 مباراة مع منتخب بلاده.

 

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