جماهير النصر تحضر مفاجأة لكريستيانو رونالدو (صورة)

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان





🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 أنترو جمهور #النصر للأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراة ضمك القادمة .🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RKfJjCr1CS October 18, 2023 كما تم تداول أيضا صورة "تيفو" سيتم رفعها خلال المباراة، ستكون عبارة عن كلمة GOAT 7 في إشارة إلى النجم رونالدو، لإنجازاته العظيمة.



وواصل رونالدو التألق رفقة منتخب بلاده البرتغال في تصفيات يورو 2024، وذلك خلال مباراتي سلوفاكيا والبوسنة، عندما سجل 4 أهداف بواقع هدفين في كل مباراة، ليعزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البرتغال.



إضافة إلى ذلك واصل النجم البرتغالي بسجله المشرق في مسيرته الكروية بالوصول للمساهمة رقم 1101 في مسيرته سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات الدولية. ملاعب اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





قررت جماهير نادي النصر التحضير لمفاجأة من أجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال مباراة الفريق أمام ضمك السبت المقبل، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.وتداولت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ"الإنترو" الذي يظهر فيه رونالدو وهو يرتدي زي شخصية "كابتن أمريكا" عليه شعار نادي النصر، وبجواره 200 إشارة إلى خوضه أكثر من 200 مباراة مع منتخب بلاده.