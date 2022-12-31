جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع ميسي

الوكيل الإخباري - حسمت إدارة نادي النصر السعودي، صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل رسمي.



وأعلن النصر تعاقده مع الهداف البرتغالي رونالدو حتى عام 2025، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.



وبعد دقائق قليلة من إعلان انتقال رونالدو للنصر، طالب عدد كبير من جماهير الهلال عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بالتعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويمتد عقد ليونيل ميسي مع النادي الباريسي حتى الصيف المُقبل، وسط تقارير صحفية تؤكد رغبة "بي إس جي" في التجديد لـ "البرغوث الأرجنتيني".



وانفجر موقع "تويتر" بالعديد من التعليقات حول رغبة جماهير الهلال في ضم ميسي، للرد على النصر فيما يخص صفقة رونالدو.



ومن المرتقب أن يلتقي ميسي ورونالدو وجها لوجه مرة أخرى، على هامش مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض، خلال شهر يناير/ كانون ثان المقبل.

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