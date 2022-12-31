السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

الارصاد : انقلاب على الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

بعد قرار التخفيض .. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

تخفيض أسعار الديزل والكاز والبنزين بنوعيه - تفاصيل

هل يمكن أن يكون عام 2023 أفضل اقتصاديا؟

وزير التربية يتفقد سير امتحان الرياضيات في عدد من القاعات

جدول أعمال مزدحم في أولى جلسات النواب بالعام الجديد

التربية تنشر اسئلة امتحان الرياضيات لتكميلية التوجيهي

السبت، 31-12-2022 03:22 م

جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع ميسي

12202231114920163541921


الوكيل الإخباري - حسمت إدارة نادي النصر السعودي، صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل رسمي.

وأعلن النصر تعاقده مع الهداف البرتغالي رونالدو حتى عام 2025، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبعد دقائق قليلة من إعلان انتقال رونالدو للنصر، طالب عدد كبير من جماهير الهلال عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بالتعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمتد عقد ليونيل ميسي مع النادي الباريسي حتى الصيف المُقبل، وسط تقارير صحفية تؤكد رغبة "بي إس جي" في التجديد لـ "البرغوث الأرجنتيني".

وانفجر موقع "تويتر" بالعديد من التعليقات حول رغبة جماهير الهلال في ضم ميسي، للرد على النصر فيما يخص صفقة رونالدو.

ومن المرتقب أن يلتقي ميسي ورونالدو وجها لوجه مرة أخرى، على هامش مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض، خلال شهر يناير/ كانون ثان المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220223115159656341310

بيع كرة قدم وقع عليها بيليه مقابل 20 ألف جنيه إسترليني

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022

1220223111438327352660

زيادات ضخمة في حسابات نادي النصر على السوشيال ميديا

1220223112232221103222

كانساس الأمريكي حاول ضم رونالدو قبل النصر

12202231125725730277132

إسبانيول يدرس الانسحاب من مواجهة برشلونة في الدوري

12202231112116902669319

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
1220222915513773568425

ميسي يثبت الولاء لباريس سان جيرمان

122022299848735727676

مشجعون يقطعون الطريق على ميسي ويطوقون سيارته (فيديو)

122022298578916455822

باريس سان جيرمان يربط فيراتي بعقد طويل الأمد

122022814217687153352

برشلونة عن عودة ميسي: الأحلام مجانية

12202249409500204485

ماذا قال ميسي بعد فوز الأرجنتين على أستراليا والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022؟

1220223104755854922152

ميسي يزين التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد أستراليا