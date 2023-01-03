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الثلاثاء، 03-01-2023 03:27 م

جماهير الهلال تنفجر غضبًا بعد تعاقد النصر مع رونالدو

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الوكيل الإخباري - تفاعلت جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية مع الصفقة التاريخية التي أبرمها الغريم التقليدي نادي النصر، بالتعاقد رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، وذلك براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، حسب ما أوردته العديد من التقارير الإعلامية.

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واهتمت جماهير الهلال بتعاقد النصر مع رونالدو، الذي يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويمكنه أن يُسهم في تعزيز قوة “العالمي”، وأن يساعده كثيرًا على الظفر بلقب الدوري السعودي “دوري روشن”، والذي سيطر عليه “الزعيم” خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من التعليقات الهلالية على صفقة رونالدو، حيث أكد البعض أن الصفقة “تسويقية” في المقام الأول، ولن يكون له تأثير على قوة النصر من الناحية الفنية خلال الفترة المقبلة.

وطالبت جماهير هلالية من إدارة ناديهم تصعيد الأمر، ومحاولة إلغاء قرار منع الهلال من قيد أي لاعبين جدد، والذي تم تطبيقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسيستمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أي أن “الزعيم” لن يكون قادرًا على إبرام صفقات جديدة إلا في الصيف المقبل عام 2023.

وشدد عشاق للزعيم على أن الهلال هو أفضل ممثل للكرة السعودية على الصعيد القاري والعالمي، ويستحق الدعم الأكبر، مُطالبين بضرورة التعاقد مع نجم كبير على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما تم مساعدة النصر في إحضار رونالدو بهذا المبلغ الضخم.

 

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