جماهير الهلال تنقلب على البليهي

الوكيل الإخباري - صبت جماهير الهلال السعودي، جام غضبها على مدافع الفريق، علي البليهي، وذلك بعد الخروج من منافسات دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي.



وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).



وقامت جماهير الهلال بتوجيه كلمات قاسية وبذيئة تجاه البليهي أثناء خروجه من الملعب بعد المباراة، وهو الأمر الذي استوقف اللاعب، إلا أن سعود كريري، المدير العام في النادي احتوى غضب المدافع الدولي ودفعه للخروج من الملعب دون الرد على الجماهير الغاضبة.



وتسبب البليهي في 4 أهداف ضد فريقه بمجموع المباراتين، بعدما قام في مباراة الذهاب بتغطية التسلل قبل وصول الكرة إلى سفيان رحيمي خلال الهدف الأول، وكسر التسلل للمرة الثانية قبل وصول الكرة إلى سفيان رحيمي الذي انفرد بالمرمى وحصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف الثاني.



كما ارتكب البليهي مخالفة كارثية أدت إلى حصول العين على ركلة جزاء ثانية تمكن من خلالها سفيان رحيمي من تسجيل ثالث الأهداف في مباراة الذهاب، بينما كسر التسلل في هدف العين بمباراة الإياب.

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