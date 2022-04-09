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السبت، 09-04-2022 05:35 م

جماهير الوحدات تخطف الأنظار في السعودية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
خطفت جماهير الوحدات الأنظار في الجولة الأولى من مباريات غرب اسيا لدور المجموعات من دوري أبطال اسيا، ونافست بعددها الفرق السعودية المستضيفة للمنافسات على أرضها، وذلك خلال مباراة المارد الأخضر أمام الفيصلي السعودي.اضافة اعلان

 


وأكملت جماهير الوحدات نسبة كبيرة من مدرجات ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفاقت أعداد جماهير منافسها المستضيف، كما أنها تألقت بتشجيع فريقها بطريقة رائعة وغير معتادة بالملاعب السعودية وفي جميع فترات اللقاء.

ويتمتع الوحدات بدعم جماهيري كبير من الجماهير الأردنية المتواجدة في السعودية، بالإضافة للاعداد الكبيرة التي ارتحلت خلف الفريق الأخضر من الأردن نحو الدمام .



وتعادل الوحدات مع الفيصلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الخامسة، والتي تضم فريقا السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي، واللذان تعادلا بالنتيجة ذاتها .

 




 

 


 

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