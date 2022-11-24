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الخميس، 24-11-2022 11:58 ص

جماهير اليابان تسخر من لاعبي ألمانيا بعد حركة وضع أيديهم على أفواههم (شاهد)

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الوكيل الإخباري - سخرت بعض الجماهير اليابانية من قيام لاعبي المنتخب الألماني بوضع أيديهم على أفواههم في صورة الفريق قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد اليابان.

وقرر لاعبو المنتخب الألماني إغلاق أفواههم بوضع أيديهم عليها، احتجاجًا على حظر "الفيفا" لارتداء شارة "الالوان".

وقامت بعض الجماهير اليابانية عقب المباراة بتقليد تلك الحركة بسخرية، حيث قاموا بوضع أيديهم على أفواههم بعد فوز منتخب بلادهم على الماكينات الألمانية.

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وتحمَّل لاعبو اليابان المحترفون في ألمانيا المسؤولية خلال الفوز بعد انتفاضة 2-1 على ألمانيا بالمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ليتجرع المنافس مرارة الدواء الذي صنعه بنفسه.


ففي الأيام التي سبقت المباراة امتدحت اليابان دور ألمانيا ومدربيها في تطوير اللعبة في البلد الآسيوي خلال العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.


لكن اليابان غادرت استاد خليفة بالدوحة بنشوة المنتصر بعد أن تفوقت بوضوح على أساتذتها.


ومنح ريتسو دوان، وتاكوما أسانو، مهاجما فرايبورج وبوخوم، أول فوز لليابان على ألمانيا عبر التاريخ، وجاء هدف أسانو بمساعدة كو إيتاكورا من ركلة حرة، وهو لاعب آخر بالدوري الألماني.


وأحرز اللاعبان البديلان الهدفين بعد إيقاظ الفريق من سباته في الشوط الأول.
وبأسلوب ألماني بحت، رفضت اليابان الاستسلام رغم أن الشوط الأول كان من اتجاه واحد، إذ نفذت ألمانيا 16 محاولة على المرمى واستحوذت بنسبة تفوق 70 %، وفازت اليابان باللقاء بنسبة استحواذ 26 % فقط.

 

 


 

 

 

 

 

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