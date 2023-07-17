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الإثنين، 17-07-2023 04:30 م

جماهير باريس تهدد فلاهوفيتش بقطع أصابعه

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الوكيل الإخباري -  وجهت جماهير باريس سان جيرمان تهديدا عنيفا لأحد اللاعبين المرتبطين بالانضمام للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب بي إس جي في التعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، خاصة إذا رحل كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي خلال هذا الصيف.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلاهوفيتش تلقى تهديدا عنيفا من جماهير سان جيرمان، بمجرد ارتباط اسمه بالفريق، حيث رفع بعض عناصر الألتراس لافتة أمام ملعب ناديهم "بارك دي برانس"، تحمل الرسالة التالية للمهاجم: "إذا أتيت، سنقطع أصابعك الثلاثة".

ووفقا للصحيفة، تشير هذه الرسالة إلى إشارة الأصابع الثلاثة التي احتفل بها فلاهوفيتش، أثناء اللعب مع صربيا، والتي تشير إلى السيادة الصربية على كوسوفو.

يذكر أن سان جيرمان توصل بالفعل إلى اتفاق مع فلاهوفيتش، على ضمه بداية من الموسم الجديد، بحسب تقارير صحفية.

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