الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 11:19 ص

جماهير سحاب تحيي الوحدات

182306201_3462589913840584_3075582338609130659_n


الوكيل الإخباري - أنس عشا
شهدت مباراة سحاب وشباب الأردن بدوري المحترفين هتافات من جماهير " أسود الشرق" لنادي الوحدات في مشهد يعكس مدى الروح الرياضية و لاقى استحسان الحضور .اضافة اعلان



وهتفت الجماهير "تحية سحابية لعيون الوحداتية"، في إشارة للنادي الأم لنجم الفريق أحمد عبد الحليم والمدير الفني جمال محمود، واللذان يقودان الفريق لتقديم نتائج مميزة بدوري المحترفين .

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مميزا لفريق سحاب، وهو الأفضل لـ "اسود الشرق" منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، في انعكاس طبيعي لنتائج الفريق الذي يحقق فوزه الرابع تواليا .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
178486757_3455249847907924_4577481106518642542_n

معان يقرب البقعة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى

182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

سحاب يواصل تحقيق النتائج المميزة بدوري المحترفين

الوحدات

التشكيل المتوقع للوحدات أمام الفيصلي

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

فيديو : الفيصلي يسعى للفوز بالكلاسيكو واللحاق بفرق الصدارة

1120206182631703309704

فيديو : الوحدات يسعى لمراضاة جماهيره من بوابة الكلاسيكو

61007b07bf3ff

الاتحاد العربي يسند لسمر نصار رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العرب

أخبار متعلقة
182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

سحاب يواصل تحقيق النتائج المميزة بدوري المحترفين

7202114141811754166513

محمود زعترة يفتتح سجله التهديفي مع الوحدات

218622152_1135986576912046_6502319824636260124_n

التشكيل المثالي لمرحلة الإياب من دوري المحترفات،، وأهم الأرقام

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

نجم الفيصلي : جماهيرنا تستحق الفرح ،، و فريقنا يتسلح بتاريخه

182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

البقعة ينهي الذهاب بدون نقاط ،، والفوز الأول لسحاب

210656086_1126797491164288_6040132566469339057_n

الفيصلي يعلن عن عودة هدافه ،، قوة هجومية ضاربة !! (صورة)