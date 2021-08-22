جماهير سحاب تحيي الوحدات

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الوكيل الإخباري - أنس عشاشهدت مباراة سحاب وشباب الأردن بدوري المحترفين هتافات من جماهير " أسود الشرق" لنادي الوحدات في مشهد يعكس مدى الروح الرياضية و لاقى استحسان الحضور .وهتفت الجماهير "تحية سحابية لعيون الوحداتية"، في إشارة للنادي الأم لنجم الفريق أحمد عبد الحليم والمدير الفني جمال محمود، واللذان يقودان الفريق لتقديم نتائج مميزة بدوري المحترفين .وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مميزا لفريق سحاب، وهو الأفضل لـ "اسود الشرق" منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، في انعكاس طبيعي لنتائج الفريق الذي يحقق فوزه الرابع تواليا .