الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

استمرار الدوام في الاستهلاكية المدنية الخميس المقبل

دعم مالي للأسر التي تضررت من كورونا

20 سريرا جديدا في مستشفى جرش لاستقبال مصابي كورونا

تعليق حكومي بشأن الحظر الشامل لأيام

المستقلة للانتخابات: 80 بلاغ مخالفة مال أسود و 500 تتعلق بالدعاية

التنمية الاجتماعية للوكيل : متسولون يبيعون ما يحصلون عليه ونحذر

كندا تتخطى حاجز 220 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأردن بالمرتبة 117 بمعدل الإصابة بكورونا

ترقـــب أردني لعطلة الخميس

أسعار الذهب الثلاثاء 27/10/2020




الثلاثاء، 27-10-2020 11:29 ص

جماهير ليفربول تتوقع تسجيل المصري صلاح هدفا تاريخيا الليلة

5f97babd42360416fb1010cf


الوكيل الإخباري- أعلن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الفريق سجل حتى الآن 9999 هدفا في تاريخه في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.
اضافة اعلان

وطرح عشية مواجهته أمام ميتييلاند الدنماركي المقررة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، استفتاء عبر حسابه في موقع "تويتر"، لاختيار اللاعب الأوفر حظا لتسجيل الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ النادي الأحمر الذي تأسس في العام 1872.


وتوقع أغلب المشاركين في الاستفتاء، أن ينجح النجم المصري محمد صلاح، في تسجيل الهدف رقم 10 آلاف لفريقه، ومواصلة كتابة التاريخ مع "الريدز"، في حين توقعت فئة أخرى، أن يحظى السنغالي ساديو ماني أو البرازيلي روبرتو فيرمينو، بشرف تسجيل الهدف المنتظر.

ويتطلع ليفربول في مباراة اليوم، للفوز على ضيفه ميتييلاند، لتحقيق انتصاره الثاني تواليا، بعد فوزه في الجولة الماضية على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

خبر سار لعشاق ريال مدريد بشأن راموس

1020202614711673557915

ميلان يؤكد إصابة دوناروما بفيروس كورونا

6447B3E538575

صدمة كبرى في النصر.. غياب ثلاثي الفريق أمام الأهلي

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

mkandeel2_100_119

بيرلو يعلق على التعادل المخيب مع فيرونا

image

الاتحاد الآسيوي يختار المدافع للتشكيلة المثالية

أخبار متعلقة
image

محمد صلاح يرتدي الحذاء الذهبي في دوري الأبطال

10202017152639793217449

نهاية الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي .. شاهد الأهداف

image

حدث استثنائي ينتظر محمد صلاح مع الفراعنة

2019_11_30_19_27_23_313

تعافي نجم ليفربول من فيروس كورونا قبل عودة الدوري الإنجليزي

1020201195023210698883

محمد صلاح يتقاسم رقما مميزا مع دي بروين

ليفربول

بعد الخسارة المذلة للريدز .. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي