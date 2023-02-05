الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اتخاذ أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الأحوال الجوية

الأشـغال تعلن الطوارئ المتوسطة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالاردن

هل تنتقل الحمى القلاعية للإنسان عبر اللحوم المطهية ؟ .. الغذاء والدواء تجيب

مساعدات إنسانية سعودية للمتضررين من فيضانات باكستان - صور

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

الكواليت: يجب استثناء الأغنام من قرار اغلاق أسواق المواشي ولا يمكن الحكم على أسعار اللحوم الآن

الأردن يعزي تشيلي بضحايا حرائق الغابات

الأحد، 05-02-2023 04:13 م

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح وتطالب بترحيله

2202351173334373193


الوكيل الإخباري - شنّت جماهير ليفربول هجومًا شديدًا على لاعبها الدولي المصري محمد صلاح في أعقاب خسارة فريقها المدوية بثلاثة أهداف دون رد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسحق وولفرهامبتون المهدد بالهبوط منافسه ليفربول وفاز على فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر ليبقى الخاسر دون أي فوز بالمسابقة هذا العام، وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لـ "الريدز" خارج أرضهم في الدوري.

وحصل صلاح على تقييم 6.5 من موقع "سوفا سكور" وهو رابع أقل لاعبي فريقه تقييمًا خلال المباراة، بعدما لمس الكرة 39 مرة في 90 دقيقة، لم يسدد أي تسديدة على مرمى خصمه ولم يقم بأي مراوغة صحيحة.

وهاجم أحد الجماهير اللاعب على موقع "تويتر" قائلا: صلاح، لا يوجد كلمات مناسبة لوصف أدائك وإنهائك للهجمات، الأمر محبط فقط.
وقال آخر: قوموا ببيعه وأعيدوه إلى المقاولون العرب.
وزاد أحدهم: فريقك يحتاجك يا صاحب الـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وختم مشجع: هل تتذكرون حينما كان صلاح يسجل أهدافًا؟ كانت أوقاتًا رائعة.

ولعب صلاح 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل 7 أهداف فقط ومرر لزملائه 4 تمريرت حاسمة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220235162211687771705 (1)

باريس يرد على أنباء بيع نيمار.. ويفسر فشل صفقة زياش

22023515635743159162

كريستيانو رونالدو يكمل عامه الـ38 وفيفا يهنئ بعيد ميلاده

220235115818960220438

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

220235123152965691789

يوفنتوس يتودد إلى رونالدو بتغريدة

220235113010301764199

ريال مدريد يخسر نجما جديدا في الكلاسيكو

220235111738427255250

حكيمي يتفوق على ميسي بدرجة

أخبار متعلقة
120233092228980399604

هذا ما قاله كلوب بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي

1202325102911257643018

ليفربول يحدد موعد حسم صفقة أمرابط

120232110253409174151 (1)

ليفربول وتشيلسي.. لقاء الجريحين بالدوري الإنجليزي

120231695729311193792

مالكو ليفربول يقررون بيعه

120231413107717406480

برايتون يستبعد تروسار من مواجهة ليفربول لأسباب تأديبية

120231493719237131848

ليفربول في ضيافة برايتون بالدوري الإنجليزي.. وصلاح ينتظر إنجازا تاريخيا