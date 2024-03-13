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الأربعاء، 13-03-2024 03:19 م

جماهير ليفربول صداع في رأس الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمواجهة تحد صعب حال تأهل فريقي ليفربول ورينجرز لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر يوم 22 مايو المقبل بالعاصمة الإيرلندية دبلن.

ويتمتع ليفربول ورينجرز بشعبية كبيرة في إيرلندا، وقد يتأهلان إلى النهائي الذي يحتضنه ملعب "أفيفا"، علما بأن كلا منهما وضع قدما في ربع النهائي.

وقال الأمين للاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريديس الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "المباراة النهائية للدوري الأوروبي تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا هذا العام".

وأضاف: "هذا التحدي يعود إلى الفرق التي يمكن أن تبلغ النهائي، هناك عدد كبير من الجماهير (مشجعي فريقي النهائي) سوف يحضرون دون تذاكر".

وختم: "هناك فريقان لن أكشف عنهما ولكن أعتقد أنكم بالذكاء الكافي لمعرفتهما (ليفربول ورينجرز)، سنواجه صعوبة كبيرة في استيعاب جماهيرهما، لقد حجزنا بالفعل ملعب كروك بارك ليكون مكانا مفتوحا للجماهير، لكنه لن يكون كافيا".

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