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الأربعاء، 28-10-2020 12:07 م

جماهير ليفربول على أعصابها بسبب محمد صلاح

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الوكيل الإخباري _ رصدت الكاميرات لقطة للمصري “محمد صلاح”، نجم فريق “ليفربول” الإنجليزي، يظهر خلالها غير قادر على السير بشكل طبيعي. بعد انتهاء مباراة “ميدتيلاند” الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، امس الثلاثاء.


وسجل “صلاح” هدف “ليفربول” الثاني من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة. لكن بعد اللقاء، شوهد “صلاح” وهو يعرج في طريقه إلى غرفة الملابس، مما أثار المخاوف بشأن احتمال تعرضه لإصابة.

وكان “صلاح” تعرض لتدخل عنيف في كاحله الأيمن من مدافع الضيوف. مما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء سددها المهاجم المصري بنفسه مسجلا الهدف الثاني.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن “الألم لازم صلاح بعد نهاية اللقاء، في أعقاب العرقلة التي تعرض لها من باولينيو لاعب ميدتيلاند”.

ويستضيف “ليفربول” نظيره “وستهام يونايتد”، السبت، ثم يحل ضيفا على “أتالانتا” الإيطالي في دوري الأبطال بعد 4 أيام.

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المصدر : ملاعب 

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