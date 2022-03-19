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السبت، 19-03-2022 12:30 م

جماهير نهائي الدرع ،، صور رائعة وعدم خروج عن النص

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية 
شهدت مباراة نهائي درع الاتحاد الأردني لكرة القدم حضورا جيدا لجماهير الفريقين وخصوصا الفيصلي، حيث اكملت جماهيره النسبة المخصصة لها من مدرجات ستاد الأمير محمد بالزرقاء.اضافة اعلان







ولم تشهد المباراة خروجا عن النص في أغلب فترتها، كما غابت عنها بصورة كبيرة الهتافات المسيئة وظاهرة إلقاء الزجاجات على أرضية الملعب، وهو أمر استحق الإشادة ومطالبة الجماهير بالاستمرار عليه .

ورفعت جماهير الفيصلي لوحة جميلة، وكانت بعنوان " نسرنا العالي سلملي عالبلد الغالي " في إشارة لمغادرة بعثة الفيصلي لفلسطين للمشاركة ببطولة القدس والكرامة، كما استذكروا مدرب الفريق الراحل راتب العوضات بلوحة أخرى .

 




 

 


 

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