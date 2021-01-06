جمهور برشلونة يفاجئ ميسي!

الوكيل الإخباري _ أفادت تقارير صحفية أن جمهور برشلونة الإسباني انقلب على نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بخصوص مصيره خلال الموسم القادم.

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وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد.





وأجرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الكاتالونية، استفتاءً بين أعضاء نادي برشلونة حول مصير ميسي، والذي أظهر انقسامًا واضحًا في الآراء.



وأشارت الصحيفة، إلى أن 52.2% أجابوا بنعم على سؤال “هل النادي بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإبقاء ميسي في الموسم المقبل؟”





وأوضحت أن من صوتوا بنعم انقسموا إلى 14.5% قالوا نعم لبقاء ميسي بأي ثمن، و37.7% يوافقون على استمرار البرغوث، بشرط أن يوافق على خفض راتبه.



وعلى الجانب الآخر، صوت 46.8% على أن النادي ليس بحاجة لبذل المزيد من الجهد للإبقاء على ميسي.



وذكرت أن 33.6% من الذين صوتوا بـ”لا”، يرون أنه لا يجب بذل أي جهد طالما أن رغبة ميسي هي الرحيل، بينما يرى 13.2% أنه لا يجب بذل أي جهد بشكل عام لتسهيل عملية التجديد.



المصدر : ملاعب



