الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الإثنين، 09-01-2023 04:03 م

جمهور تشيلسي ينقلب على بوتر

12023911228718547548


الوكيل الإخباري - انقلبت جماهير تشيلسي على الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني للبلوز، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عدد من الجماهير التي تواجدت في المدرجات أمام مانشستر سيتي، ردد الهتاف الشهير للمدرب السابق توماس توخيل.

واعتاد جمهور البلوز أثناء فترة توخيل على ترديد هتاف "لدينا تومي توخيل" في المدرجات.

كما هتف جمهور البلوز بالأمس باسم المالك السابق للنادي رومان أبراموفيتش بصوت عال في نهاية المباراة.

وكان الأمريكي تود بويلي من اشترى تشيلسي من المالك السابق (أبراموفيتش)، ثم أقال توخيل بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الحالي.

يذكر أن تشيلسي خسر (0-4) أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120239144245581952087

الفيصلي ينهي المطالب المالية للناطور وأبو جعفر

120239124156358117626

رونالدو قد يخوض مباراته الأولى بقميص النصر ضد باريس سان جيرمان

120239112521601259040

رد فعل مفاجئ من زيدان على تجديد عقد ديشامب

12023995359716236626 (1)

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

12023911112710965526

خليجي 25.. موعد مواجهة السعودية والعراق اليوم والقنوات الناقلة لها

أخبار متعلقة
12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022

12202229131346366009624

غوارديولا الغاضب يتعرض لموقف محرج بسبب زجاجة مياه (فيديو)

12202229913241142863

ثنائية هالاند تعيد مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي

12202226155959857394870

دي بروين: هالاند بإمكانه تسجيل 800 هدف بشرط واحد

12202225121415884091452

ليفاندوفسكي: لهذا السبب نهائي مونديال قطر "الأروع" على الإطلاق

1220222592621136309435 (1)

رسالة ساخرة.. الأرجنتينيون يردون على دعوات الفرنسيين بإعادة نهائي مونديال قطر