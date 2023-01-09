جمهور تشيلسي ينقلب على بوتر

الوكيل الإخباري - انقلبت جماهير تشيلسي على الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني للبلوز، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عدد من الجماهير التي تواجدت في المدرجات أمام مانشستر سيتي، ردد الهتاف الشهير للمدرب السابق توماس توخيل.



واعتاد جمهور البلوز أثناء فترة توخيل على ترديد هتاف "لدينا تومي توخيل" في المدرجات.



كما هتف جمهور البلوز بالأمس باسم المالك السابق للنادي رومان أبراموفيتش بصوت عال في نهاية المباراة.



وكان الأمريكي تود بويلي من اشترى تشيلسي من المالك السابق (أبراموفيتش)، ثم أقال توخيل بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الحالي.



يذكر أن تشيلسي خسر (0-4) أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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