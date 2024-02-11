جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتحرز المركز الثالث

الوكيل الإخباري - نال منتخب جنوب إفريقيا الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 6-5 يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لجنوب إفريقيا.



وتوجت جنوب إفريقيا بالميدالية البرونزية في كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى التي نالتها في نسخة 2000.



في حين حصل مدرب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوغو بروس على الميدالية الثانية في كأس إفريقيا، بعدما نال الميدالية الذهبية رفقة الكاميرون عندما قاده للتتويج باللقب القاري عام 2017.



وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس إفريقيا غدا الأحد وتجمع بين منتخب كوت ديفوار المضيف ونظيره النيجيري.

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